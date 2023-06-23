Eskişehir'de Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Kurban Bayramı süresince kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük Kurban Bayramı süresince toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıklayarak tramvay ve otobüs seferleri hakkında bilgilendirme yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bayramın 1-2-3 ve 4. günü Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde toplu taşıma ücretsiz olacaktır. 9 günlük bayram tatili süresince Mavi 44 ve Siyah 55 numaralı hatlarımız resmi tatil programı icra edeceğinden çalışmayacaktır. Siyah 92, Siyah 99, Siyah 6 ve Kırmızı 63 numaralı hatlarımız ise Pazar günü programını icra edecektir. Diğer şehir içi ve kırsal mahalle hatlarımız ise bayram süresince normal çalışma programlarına uygun olarak çalışacaktır. Dış ilçe hatlarımız ise bayramın 1-2 ve 3. günleri ilçe merkezlerinden saat 12.00'de kalkışlarını icra edecek ve normal saatinde dönüş kalkışlarını yapacaklardır. Asri Mezarlık servislerimiz ise Arife gününden itibaren bayram boyunca ücretsiz olarak hizmet verecektir. Estram tramvay seferlerinde ise 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Kurban Bayramı nedeniyle tüm hatlarda Pazar hareket saatleri uygulanacaktır."