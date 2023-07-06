Eskişehir'de Kumar Oynayan 33 Kişiye 133 Bin 815 TL İdari Para Cezası

ESKİŞEHİR'de bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 33 kişiye toplamda 133 bin 815 lira idari para cezası uygulandı.<İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi sonrası harekete geçti. İş yerine yapılan baskında 33 kişi kumar oynarken yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda tombala kartı, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi. Kimlikleri tespit edilen 33 kişiye toplam 133 bin 815 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sorumlusu H.B. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldı. Kumar oynarken yakalanan K.E. hakkında ise 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel