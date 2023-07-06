Eskişehir'de Kumar Oynayan 33 Kişiye 133 Bin 815 Lira Cezası

Eskişehir'de bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yerinde yapılan operasyonda çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi ve 33 kişiye toplamda 133 bin 815 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri mühürlendi ve iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.