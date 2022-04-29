Eskişehir'de kumar operasyonunda 52 kişiye para cezası verildi - Haberler

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Eskişehir'de kumar operasyonunda 52 kişiye para cezası verildi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de kumar operasyonunda 52 kişiye para cezası verildi

Eskişehir'de iki iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 52 kişiye idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 52 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Bu adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 52 kişi için toplam 92 bin 769 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yeri sahipleri B.B. ile T.Ş. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" ve "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda kumar malzemesi ve ekipmanına el konuldu.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Haberler

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