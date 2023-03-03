Eskişehir'de kumar operasyonunda 51 kişiye para cezası verildi Güncel Haberler Eskişehir'de kumar operasyonunda 51 kişiye 202 bin 750 lira ceza uygulandı. Eskişehir'de kumar operasyonunda 51 kişiye 202 bin 750 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartları ve makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 51 kişi hakkında toplam 202 bin 750 lira idari para cezası tutanağı düzenleyen ekipler, iş yerini mühürledi. İş yeri sahibi Ş.Y. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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