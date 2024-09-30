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Eskişehir'de Kötü Koku İhbarı Cansız Bedeni Ortaya Çıkardı

Eskişehir'de Kötü Koku İhbarı Cansız Bedeni Ortaya Çıkardı
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Eskişehir'de bir dairede yalnız yaşayan Bülent Tanrıgüzey'in cansız bedenine ulaşan polis ekipleri, evin çöplerle dolu olduğunu belirledi. Soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de daireden yayılan kökü kokular nedeniyle komşuların ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, Bülent Tanrıgüzey'in (55) cansız bedeniyle karşılaştı. Soruşturma başlatılırken, çöp eve dönüşen dairenin temizlenmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi Hamidiye Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katındaki dairede yalnız oturan Bülent Tanrıgüzey'in evinden yayılan kötü kokulardan rahatlık olan bina sakinleri, ev sahibine de ulaşamayınca polise haber verdi. Çilingir yardımıyla daireye giren polis ekipleri Tanrıgüzey'i ölü olarak buldu. Evin tamamının da çöplerle olduğu görüldü. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tanrıgüzey'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Çöplerle dolu olan evin de belediye ekiplerince temizlenerek ilaçlanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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