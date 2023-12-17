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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Katener Direğine Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobilin katener direğine çarparak ikiye ayrılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı.

Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobilin katener direğine çarparak ikiye ayrılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde, Eskişehir Şehir Hastanesi yönüne seyreden Battal Berke Zegrek idaresindeki 26 AFV 558 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tramvay yoluna girdi.

Tramvay yolundaki katener direğine çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Zegrek ile yanında bulunan Nurhan Sena G, Kadir Eren Y. ve Cihat Z. yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan sürücü Zegrek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Üç yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. Hurdaya dönen aracın tramvay yolundan çekilmesinin ardından seferlere başlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Şehir Hastanesi Eskişehir Haberler

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