Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Çarptığı Anne ile Oğlu Yaralandı

Eskişehir'de kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir otomobil, Nursel Efe ve oğluna çarptı. Yaralanan Nursel Efe hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.