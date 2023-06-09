Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç 2 Araça Çarptı
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Eskişehir'de kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bu araç, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı. Hafif yaralanan Kurt, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasar gören 3 araç ise polisin olay yeri incelemesinin ardından olay yerinden götürüldü.
Eskişehir'de kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tanzer Kurt (48), Cumhuriye Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda 26 ACK 090 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bu araç, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.
Hafif yaralanan Kurt, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasar gören 3 araç ise polisin olay yeri incelemesinin ardından olay yerinden götürüldü.