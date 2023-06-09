Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç 2 Araça Çarptı

Eskişehir'de kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bu araç, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı. Hafif yaralanan Kurt, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasar gören 3 araç ise polisin olay yeri incelemesinin ardından olay yerinden götürüldü.