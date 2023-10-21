Eskişehir'de Kömür Sevkiyat Kamyonlarına Denetim

Eskişehir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kent girişinde kömür sevkiyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerin kış boyu devam edeceği duyuruldu.

Eskişehir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce kent girişinde kömür sevkiyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, il genelinde satışa sunulan katı yakıt kalitesinin, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi ve Mahalli Çevre Kurulu kararları gereği devamlı denetlendiği belirtildi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla çalışmaların artırıldığı, bu kapsamda Batıkent Mahallesi'ndeki trafik kontrol noktasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in de katılımıyla kente giren kömür sevkiyat kamyonlarının belgelerinin ve uygunluk raporlarının denetlendiği ifade edilen açıklamada, söz konusu uygulamaların kış boyu devam edeceği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, şunları kaydetti:

" Eskişehir'de hava emisyonuna sebep olan sanayi tesislerinin emisyon ölçümleri yaptırılarak çevre izni verilmektedir. Belirli periyotlardaki emisyon teyit ölçümleriyle söz konusu tesislerin emisyonları kontrol altında tutulmaktadır. İlimizde çevre iznine tabi olduğu halde izinsiz faaliyet gösteren işletme bulunmamaktadır. Ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi'yle denetimlerimiz sürmektedir. Kentte üçü ısınma, biri ulaşım, biri de sanayi kaynaklı hava kalitesi parametrelerini ölçen 5 hava kalitesi izleme istasyonu bulunmaktadır. Eskişehir'in hava kalite verileri incelendiğinde ilk sıralarda yer aldığımız, özellikle sanayi emisyonlarının kontrolü noktasında en başarılı illerden biri olduğumuz görülmektedir. Hava kalitesinin artırılması, çevre standartlarının geliştirilmesi konusundaki çalışmalarımız yürütülmeye devam edecektir."