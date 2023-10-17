Eskişehir'de Komşusunu Öldüren Şahsın Davası Ertelendi

Eskişehir'de pompalı tüfekle komşusuna 3 kez ateş ederek ölümüne neden olan şahsın yargılandığı dava, tutuklu şahıs hakkındaki akıl sağlığı raporunun beklenilmesine karar verilerek 11 Ocak'a ertelendi.

2021 yılı Ağustos ayında meydana gelen olayda, Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta ikamet eden Selami S. ile komşusu Yaşar Güneş arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sonucu Selami S., komşusu Yaşar Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Selami S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde, komşusu Yaşar Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis istenen tutuklu sanık Selami S, mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Selami S., suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti Selami S. hakkında çıkacak olan akıl sağlığı raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 11 Ocak'a erteledi. - ESKİŞEHİR