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Eskişehir'de Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Eskişehir'de Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bina temizliği nedeniyle tartışan komşuların kavgasında 68 yaşındaki Yunus E., 13 yaşındaki T.P.'yi bıçakla yaraladı. Çocuk hastanede tedavi altına alındı, hayati tehlikesi bulunuyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tartıştığı komşusu tarafından bıçakla ağır yaralanan çocuk hastanede tedaviye alındı.

Emek Mahallesi İzgü Sokak'taki bir apartmanda, komşular arasında bina temizliği nedeniyle tartışma çıktı.

Daha önce aidat ödemesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen komşular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında Yunus E. (68), T.P'yi (13) karnından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan T.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Yunus E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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