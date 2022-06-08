Eskişehir'de "komşu cinayeti"nin sanığı müebbet hapisle yargılanıyor - Haberler

Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selami S. (55), maktul Yaşar Güneş'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasında, olayın gürültü nedeniyle çıkmadığını, silahla ateş ettiğini ancak Güneş'in bu nedenle ölmediğini iddia eden Selami S, beraat talebinde bulundu.

Maktul yakınlarının avukatı ise sanığın akli dengesinin yerinde olmadığına dair beyanların doğru olmadığını öne sürdü.

Selami S. ile ilgili 2017 yılında Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki bir dava dosyasında, akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporu bulunduğunu belirten avukat, çelişkinin giderilmesi için yeniden rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

Şirintepe Mahallesi Örme Sokağı'ndaki bir apartmanda, geçen yıl 18 Ağustos'ta çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanan Yaşar Güneş (56) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Selami S. ise suç aleti silahla yakalanmıştı. Tutuklanan Selami S. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.