Eskişehir'de kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü - Haberler

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Eskişehir'de kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

ALPU, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bozan Mahallesi'ndeki evinde kolonya içen Hasan I. (61) bir süre sonra fenalaştı.

Yakınlarının ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hasan I, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan I'nın cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Alpu, Güncel, Haberler

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