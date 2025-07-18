Eskişehir'de Kıskançlık Nedeniyle Zamansız Bir Cinayet
Eskişehir'de 4 çocuk annesi Afganistan uyruklu Shabana Solaiman Khil'in kocası tarafından boğazı kesilerek öldürülmesinin ardından, Abdulkarim Shadebe tutuklandı. Olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığı belirtildi.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de 4 çocuk annesi Afganistan uyruklu Shabana Solaiman Khil'İ (29), aralarında çıkan tartışmada boğazını keserek öldüren Abdulkarim Shadebe (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kadına karşı kasten ve tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli Shadebe'nin ifadesinde Shabana Solaiman Khil ile aralarında kıskançlık nedeniyle çıktığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel