ESKİŞEHİR - Kırsal alanda hortum çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESKİŞEHİR - Kırsal alanda hortum çıktı

AA - Deniz Açık - Güncel
 - Güncelleme:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan hortum, AA kamerasına yansıdı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan hortum, AA kamerasına yansıdı.

İmişehir Mahallesi kırsalındaki boş arazide hortum meydana geldi.

Dakikalarca etkili olan hortum, herhangi bir zarara yol açmadı.

AA muhabiri tarafından görüntülenen hortumu, çevredeki bazı vatandaşlar da cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

AA / Deniz Açık - Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title