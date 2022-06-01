ESKİŞEHİR - Kırsal alanda hortum çıktı - Haberler

ESKİŞEHİR - Kırsal alanda hortum çıktı
AA - Deniz Açık - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan hortum, AA kamerasına yansıdı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan hortum, AA kamerasına yansıdı.
İmişehir Mahallesi kırsalındaki boş arazide hortum meydana geldi.
Dakikalarca etkili olan hortum, herhangi bir zarara yol açmadı.
AA muhabiri tarafından görüntülenen hortumu, çevredeki bazı vatandaşlar da cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
AA / Deniz Açık - Güncel