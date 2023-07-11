Eskişehir'de Kırmızı Işıkta Geçen TIR'ın Çarptığı Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen bir TIR, çarptığı otomobildeki bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.