Eskişehir'de Kırmızı Işıkta Geçen TIR'ın Çarptığı Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı
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Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen bir TIR, çarptığı otomobildeki bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
ESKİŞEHİR'de kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarptığı otomobildeki Ali Osman Çalışkan hayatını kaybetti, Erol Arda ağır yaralandı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Çifteler- Konya kara yolu 5'inci kilometresindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Abdülkadir Büyükakdağ'ın kullandığı 42 AJN 250 plakalı rulo kağıt yüklü TIR, 60 SC 761 plakalı otomobile çarptı. Savrulan TIR, çarptığı otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki Ali Osman Çalışkan hayatını kaybetti, Erol Arda ağır yaralandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Arda, tedavi altına alındı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan TIR şoförü Büyükakdağ ise gözaltına alındı.Kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kavşaktaki kırmızı ışıkta geçen TIR'ın hızla otomobile çarptığı görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.