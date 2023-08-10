Eskişehir'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Bisikletli Çocuğa Çarptı

Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçtiği ve sürat yaptığı iddia edilen bir otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar aracın hızlı geldiğini ve kırmızı ışıkta geçtiğini belirtti. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçtiği ve sürat yaptığı iddia edilen bir otomobilin aracın çarptığı 13 yaşındaki bisikletli küçük kız yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sularında Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde Ulusal Egemenlik Bulvarı ile Birlik Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir araç bisikletiyle karşıdan karşıya isteyen 13 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Sürücü, kız çocuğunun aniden önüne fırladığını iddia ederken, çevredeki vatandaşlar aracın çok hızlı geldiğini ve kırmızı ışıkta geçtiğini öne sürdü. Çarpışmanın etkisiyle bisikletinin arka tekeri yamulan küçük kız yere savrulurken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldıktan sonra küçük kızın olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza yapan otomobil ise trafik ekiplerinin olay yerini fotoğraflamasından sonra çevredeki vatandaşların yardımıyla ittirilerek kenara çekildi. - ESKİŞEHİR