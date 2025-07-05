Eskişehir'de Kırmızı Bültenle Aranan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla suç işlemek isteyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, terör örgütü üyesi olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen yabancı uyruklu O.L.S.M.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.