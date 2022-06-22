Eskişehir'de Kırım Türkü ailelerin çocukları için etkinlik düzenlendi - Haberler

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Eskişehir'de Kırım Türkü ailelerin çocukları için etkinlik düzenlendi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de Kırım Türkü ailelerin çocukları için etkinlik düzenlendi

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen ve Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün koordinasyonunda kentte kalan Kırım Türkü ailelerin çocukları için Eksi 25 Derneğince moral etkinliği düzenlendi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen ve Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün koordinasyonunda kentte kalan Kırım Türkü ailelerin çocukları için Eksi 25 Derneğince moral etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Eksi 25 Derneğince Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan çocuk köyünde 48 çocuğa, Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Odunpazarı Jandarma Trafik Timleri tarafından eğitim verildi. Jandarma köpek timi gösteri yaptı.

Etkinliğe katılan jandarma personeli ile çocuklar hama boncuk, origami, parkur oyunları gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri etkinliğin ardından çocuklara hediyeler dağıttı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Jandarma Kırım Güncel Haberler

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