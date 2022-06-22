Eskişehir'de Kırım Türkü ailelerin çocukları için etkinlik düzenlendi Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen ve Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün koordinasyonunda kentte kalan Kırım Türkü ailelerin çocukları için Eksi 25 Derneğince moral etkinliği düzenlendi. Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen ve Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün koordinasyonunda kentte kalan Kırım Türkü ailelerin çocukları için Eksi 25 Derneğince moral etkinliği düzenlendi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Eksi 25 Derneğince Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan çocuk köyünde 48 çocuğa, Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Odunpazarı Jandarma Trafik Timleri tarafından eğitim verildi. Jandarma köpek timi gösteri yaptı. Etkinliğe katılan jandarma personeli ile çocuklar hama boncuk, origami, parkur oyunları gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri etkinliğin ardından çocuklara hediyeler dağıttı. AA / Emrah Yaşar - Güncel Eskişehir Jandarma Kırım Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir'de Kırım Türkü ailelerin çocukları için etkinlik düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.