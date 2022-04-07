Eskişehir'de kiralık araçla hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de kiralık araçla hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de kiralık araçla hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de kiraladığı otomobile sahte plaka takarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kiraladığı otomobile sahte plaka takarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan bakır boruların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığın kiralık bir araca sahte plaka takılarak gerçekleştirildiğini belirledi. Kimliği tespit edilen zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Odunpazarı, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Haberler

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