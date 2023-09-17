Eskişehir'de Kent Ormanı'nda Temizlik Etkinliği

Eskişehir'de 16 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliği çerçevesinde Kent Ormanı'nda temizlik yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu ve birçok sivil toplum örgütünün katılımı ile Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan çöp toplama etkinliği Eskişehir Kocakır Ormanı'nın içinde bulunan Kent Ormanı ve ekoturiz rotasında da yapıldı. Kent Ormanı'nın girişinde toplanan çevreci örgütler farkındalık oluşturmak ve dünyanın kirliliğine dikkat çekmek için 'Ekoturizim' alanında ve yol kenarlarında temizlik yaptı. Toplanan çöpler Orman İşletme Müdürlüğü'nce şehir çöplüğüne gönderildi. Etkinliğe, Let's do it Türkiye derneği, İz, DAK, Afed arama kurtarma grupları ile Sağlık-sen üyeleri katıldı. - ESKİŞEHİR