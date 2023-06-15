Eskişehir'de Kenevir Operasyonu: 38 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince şüphelilerin ev ve eklentileri ile tarım arazisinde yapılan aramada 38 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince şüphelilerin ev ve eklentileri ile tarım arazisinde yapılan aramada 38 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca Odunpazarı İlçesi Karacahöyük Mahallesi ve Beylikova İlçesi Köprübaşı Mahallesi'nde şüpheli şahısların kenevir bitkisi yetiştirdiği öğrenildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ev ve eklentileri ile tarım arazisinde yapılan aramada 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR