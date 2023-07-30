Eskişehir'de Kenevir Ekimi Yapan Şahısların Evlerinde Uyuşturucu ve Silah Bulundu

Eskişehir'de ilçe mezarlığına kenevir ektiği tespit edilen şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de ilçe mezarlığına kenevir ektiği jandarma tarafından tespit edilen şahısların evinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı ilçesinde esrar maddesi elde etmek amacıyla ilce mezarlığına kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bahse konu olayla alakalı olduğu belirlenen S.Ü. ve E.U. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 4 gram kubar, 1 adet kurusıkı tabanca, 46 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR