Eskişehir'de Kene Paniği: Sağlık Kuruluşuna Ulaşarak Sorun Çözüldü

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Eskişehir'de kırsalda keneye maruz kalan Serpil Oral, hastanede yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu. Panik yaşayan çift, uzman yardımı alarak durumu kontrol altına aldı.

Eskişehir'de kene paniği hastanede bitti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de eşiyle birlikte gittiği kırsalda sırtına kene yapışan Serpil Oral, kısa süreli panik yaşasa da yapılan işlemle keneyi sağlıklı bir şekilde çıkardı. Zehirsiz olduğu öğrenilen kene sonrası, Oral'a aşı yapıldı.

Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Fevzi Oral ve eşi 39 yaşındaki Serpil Oral, Kurban Bayramı'nda kente yakın bir noktada bulunan kırsaldaki hobi bahçelerine gitti. Burada tatillerini değerlendiren çift, eve geldiler. Serpil Oral, sırt kısmında farklılık fark etti. Sivilce sandığı çıkıntıyı yakından inceleyen Oral, bunun bir kene olduğunu fark etti. Keneye dokunmayan ve vakit kaybetmenden Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden Serpil Oral, hemşerinin kısa müdahalesiyle sırtına yapışan keneden kurtuldu. İşlemin ardından aşı olan Oral, şuanda sağlıklı bir biçimde hayatına devam ediyor.

"Korktuk, çünkü keneler zehirli olabiliyor"

Yapışan keneyi fark ettikten sonra paniğe kapıldıklarını ve direkt hastaneye gittiklerinden bahseden Fevzi Oral, "Bahçede yerde uzanıp yatmadık, ama çiçeklerimizi sularken eşime bir kene yapışmış. Bunu sonradan fark ettik. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gittik. Yetkililer keneyi çıkardı ve eşime aşı yaptılar. Böylece sağlığımıza kavuştuk. Eşim keneyi eline takılınca fark etti. Önce ne olduğunu anlamadık; sivilce mi, başka bir şey mi diye düşündük. Hastaneye gidince kenenin varlığını tespit ettiler ve hemen çıkardılar. Tabii ki korktuk, çünkü keneler zehirli olabiliyor. Bu yüzden endişelenerek hastaneye gittik. Kendi başımıza müdahale etmek yerine hastaneye gitmek en doğrusuydu. Oradaki uzmanlar, bu işin erbapları. Erkek hemşire keneyi çıkardı, aşı yapıldı ve sağlığımıza kavuştuk. Keneyi elle koparmamak gerekir, çünkü kenenin bazı kısımları deri içinde kalabilir. En iyisi bir sağlık kuruluşuna gidip kenenin orada çıkarılması. Bunu herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Güncel
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