Haberler

Eskişehir'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Eskişehir'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir otomobilin savrulması sonucu meydana gelen kazada, 52 yaşındaki Serpil Özkan hayatını kaybetti, 21 yaşındaki Selin Ç. ve Sude B. yaralandı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaza sonrası savrulan otomobilin çarptığı 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda seyreden V.E. idaresindeki 03 AGM 789 plakalı otomobil, refüje çarparak savruldu. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçen Serpil Özkan (52), Selin Ç. (21) ve Sude B'ye (21) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serpil Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastaneye götürülen Selin Ç. ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Sude B'nin ise tedavisi sürüyor.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü V.E. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Güzellik merkezinden paylaştı! Yüzündeki değişik dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.