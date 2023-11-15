Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapılan denetimlerde, Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) sayesinde kayıp olduğu tespit edilen bir kişi ailesine teslim edildi.

Eskişehir'de Kayıp Kişi Jandarma Tarafından Bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde denetimlerde bulunan jandarma ekipleri, Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) aracılığıyla kayıp olduğunu tespit ettikleri kişiyi ailesine ulaştırdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sakintepe Mahallesinde gerçekleştirilen "Huzur Güven Uygulaması" esnasında, üzerinde kimlik belgesi bulunmayan, kendini ifade edemeyen ve kısmi fiziksel engeli bulunan bir kişiye rastlanıldı.

Ekipler kişinin kimliğini tespit etmek için Jandarma Genel Komutanlığı'nın milli imkanlarla geliştirdiği yapay zeka katkılı Jandarma Akıllı Devriye Uygulamasıyla (JADU) yüz tanıma sisteminden sorgulama yaptı.

Ekiplerin incelemesinde sorgulanan kişinin kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Y.Y. olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından bulunan Y.Y. sağlık kontrolleri sonrası ailesine teslim edildi.