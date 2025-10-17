Haberler

Eskişehir'de Kayıp Kardeşin Cinayet Şüphesi: A.K. Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolan Muharrem Kılınç'ın kardeşi A.K., cinayet iddialarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kaybolan Kılınç'ın cesedine ait kemikler, evlerinin yakınında yapılan aramalarda bulundu.

ESKİŞEHİR'de 14 yıl önce ağabeyi Muharrem Kılınç'ı (50) öldürüp toprağa gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kardeşi A.K. (61), adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı ilçesi kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde oturan Muharrem Kılınç, 2011 yılında kayboldu. Ailesi bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu ancak aramalarda izine rastlanmadı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını yeniden açıp özel bir ekip kurdu. Yapılan 1 yıllık çalışmanın ardından kayıp olan Muharrem Kılınç'ın kardeşi A.K. tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Muharrem Kılınç'ın cesedinin bulunması için jandarma ekipleri, aile evlerinin yanında ve kullanılmayan samanlığın zemininde inceleme yaptı. Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeği kullanılan aramalarda, kayıp Muharrem Kılınç'a ait kemikler, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu. İncelemelerin ardından Kılınç'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.K. ise sağlık kontrolünden geçirilip, ardından gözaltına alındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan ve işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi kardeş A.K., elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
