Eskişehir'de Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadının cesedi 8 gün sonra bulundu.

Atatürk Bulvarı üzerindeki tramvay durağı yakınlarında kaybolduktan sonra haber alınamayan 74 yaşındaki alzheimer hastası Karslıoğlu için yakınları 1 Haziran'da ihbarda bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesi'nde, Regülatör Piknik Alanı yakınındaki ormanlık alanda kadın cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan çalışmada, cesedin Karslıoğlu'na ait olduğunu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karslıoğlu'nun cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, Karslıoğlu'nun, kaybolduğu bölgeden ormanlık alana kadar yürüdüğünü belirledi.