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Kayınpederini öldürdü, eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kayınpederini öldürdü, eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı (2)

HAYATINI KAYBETTİEskişehir'de, tartıştığı kayınpederi Necmettin Dindaş'ı (79) bıçaklayarak öldürüp, boşanma aşamasındaki eşi Müberra Kızıl ile 3 yakınını da yaralayan ve arbede sırasında ağır yaralanan Mehmet Ali Kızıl, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir'de, tartıştığı kayınpederi Necmettin Dindaş'ı (79) bıçaklayarak öldürüp, boşanma aşamasındaki eşi Müberra Kızıl ile 3 yakınını da yaralayan ve arbede sırasında ağır yaralanan Mehmet Ali Kızıl, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında yaralanan Müberra Kızıl, Hayrettin Dindaş ile Rahime ve Hatice Dindaş'ın tedavileri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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