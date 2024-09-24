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Eskişehir'de 'Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler' Sergisi Açıldı

Eskişehir'de 'Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler' Sergisi Açıldı
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Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen 37. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler' isimli fotoğraf sergisi açıldı. Sergide geleneksel Türk mesleklerine ait fotoğraflar sergilendi.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler" başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Vilayet Meydanı'nda bakırcı, derici, yorgancı ve sepetçi gibi Türk kültürüne ait birçok mesleğe ait fotoğraflara yer verilen sergi, vatandaşlardan ilgi gördü.

Sergiyi gezen öğretmen Seher Demirel, yaptığı açıklamada, bunun Ahilik Haftası'na uygun anlamlı bir etkinlik olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Demirel, "Günümüzdeki genç insanların, hepimizin, önceden bu mesleklerin ne kadar emekle yapıldığını, sabrı öğrettiğini bilmesi lazım." dedi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel

Ahilik Haftası Kültür Sanat Güncel Yaşam

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