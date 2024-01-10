Eskişehir'de Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu, Kardeşi Gözaltına Alındı
Eskişehir'de geçen yıl kaybolan ve 25 gün sonra parçalanmış halde bulunan kişinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kardeşi adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolduktan 25 gün sonra cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kardeşi, adliyeye sevk edildi.
Nazmi Ö'nün ölümüne ilişkin çalışmasını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Dedektif Timlerince (JASAT) yakalanan maktulün kardeşi Mevlüt Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Adliyesine götürülen zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Olay
Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde yakınlarıyla yaşadığı evden 26 Eylül 2023'te ayrıldıktan sonra kaybolan Nazmi Ö'nün (65) geri dönmemesi üzerine ekiplerce arama yapılmış, herhangi bir bulguya rastlanamamıştı.
Aynı mahallede 21 Ekim'de yol kenarında otluk alanda parçalanmış halde bulunan cesedin, Nazmi Ö'ye ait olduğu belirlenmişti.
Akli dengesi yerinde olmayan Nazmi Ö'nün cesedine ait parçalar, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedilmişti.
Mevlüt Ö, ağabeyi Nazmi Ö'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.