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Eskişehir'de Kaybolan 2 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Eskişehir'de Kaybolan 2 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Güncel Haberler

Merkez Odunpazarı ilçesi Çavlum Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, Kurban Bayramı için aldığı 2 koyunun kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri çalışma başlatarak koyunları Porsuk Çayı yakınında mısır tarlasında buldu ve sahibine teslim etti.

Eskişehir'de kaybolan 2 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

Merkez Odunpazarı ilçesi Çavlum Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, jandarmayı arayıp, Kurban Bayramı için aldığı 2 koyunun açık olan bahçe kapısından çıkıp kaybolduklarını bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, koyunların Porsuk Çayı yakınında mısır tarlasında olduğunu belirledi.

Bulunan 2 koyun, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Kurban Bayramı Odunpazarı Eskişehir Jandarma Güncel Haberler

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