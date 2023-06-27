Eskişehir'de Kaybolan 2 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
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Merkez Odunpazarı ilçesi Çavlum Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, Kurban Bayramı için aldığı 2 koyunun kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri çalışma başlatarak koyunları Porsuk Çayı yakınında mısır tarlasında buldu ve sahibine teslim etti.
Eskişehir'de kaybolan 2 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Merkez Odunpazarı ilçesi Çavlum Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, jandarmayı arayıp, Kurban Bayramı için aldığı 2 koyunun açık olan bahçe kapısından çıkıp kaybolduklarını bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, koyunların Porsuk Çayı yakınında mısır tarlasında olduğunu belirledi.
Bulunan 2 koyun, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel