Eskişehir'de Kaybolan 2 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Merkez Odunpazarı ilçesi Çavlum Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, Kurban Bayramı için aldığı 2 koyunun kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri çalışma başlatarak koyunları Porsuk Çayı yakınında mısır tarlasında buldu ve sahibine teslim etti.