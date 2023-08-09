Eskişehir'de Kaybolan 100 Küçükbaş Hayvan İHA Yardımıyla Bulundu
Güncel Haberler
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde kaybolan 100 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin insansız hava aracı (İHA) yardımıyla bulundu. Parsibey Mahallesi'nde otlanırken kaybolan hayvanlar, Uzunburun Mahallesi yakınında bulundu ve sahibine teslim edildi.
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde kaybolan 100 küçükbaş hayvan, insansız hava aracı (İHA) yardımıyla bulundu.
Parsibey Mahallesi'nde 100 küçükbaş hayvanın otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince yapılan araştırmada, H.K'ye ait küçükbaş hayvan sürüsünün Uzunburun Mahallesi yakınında olduğu belirlendi.
Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin İHA ile yaptığı aramalarda, kayıp hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel