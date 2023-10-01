Eskişehir'de Kavşakta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Eskişehir'de iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 14.30 sularında Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi Bamsı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neslişah Sokak'tan gelen 26 ABJ 371 plakalı ve Bamsı Sokak'tan gelen 26 ADF 564 plakalı iki hafif ticari araç aynı anda kavşağa çıkınca çarpıştı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 2 sürücü Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçların içerisindeki vatandaşlara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Sürücü kurslarının adaylarla eğitim ve sınav yaptığı bölgede meydana gelen kaza vatandaşlar arasında da tartışma konusu oldu. Bölgedeki eğitmenler ve öğrenciler, kendi aralarında kimin hatalı olabileceği konusunda değerlendirmeler yaptı. Esnaf arasında da polemik haline gelen kazayla ilgili yorum yapan vatandaşlar, kazanın Bamsı Sokak üzerinde yer alan 'Dur' tabelasına dikkat edilmemesinden kaynaklandığını düşündüklerini ifade etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR