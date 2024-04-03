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Eskişehir'de kavga sırasında tabancayla vurulan kişi yaralandı

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Eskişehir'de kavga sırasında tabancayla vurulan kişi yaralandı.

G.A, aralarında borç meselesi bulunan F.Ö'nün Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Hakan Balcı Sokağı'ndaki evinin önüne gitti.

F.Ö, evinin balkonundan G.A'ya tabancayla ateş etti. G.A'nın bacağından yaralanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı G.A'yı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Şüpheli F.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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