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Eskişehir'de kavgada silahla vurulan kişi yaralandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de kavgada silahla vurulan kişi yaralandı

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde Köksal G. ile önceden tanımadığı belirtilen şüpheli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli, üzerinde taşıdığı tabancayla Köksal G'ye ateş ederek kaçtı.

Ayağından yaralanan Köksal G, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Güncel, Haberler

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