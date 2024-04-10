Eskişehir'de kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde E.Ö. (28), babasının yerine onun çalıştığı inşaattaki bekçi kulübesine gitti.
Babası ile aralarında husumet bulunan 3 kişi, E.Ö'nün yanına geldi. Bu kişiler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada E.Ö'yü darbeden ve bıçakla yaralayan zanlılar kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.