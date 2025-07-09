Eskişehir'de Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Eskişehir'de Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada 14 yaşındaki S.T. isimli çocuk, karın bölgesinden bıçakla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı.

Vadişehir Mahallesi'ndeki Mithat Körler Parkı'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.T. (14) isimli çocuk, karın bölgesinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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