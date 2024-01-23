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Eskişehir'de Katil Zanlısı Yakalandı

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Eskişehir'de eşi ve oğlu tarafından ölü bulunan Safinaz Ayten'i (72) evine girip öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet Usta (35), tutuklandı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Eskişehir'de eşi ve oğlu tarafından ölü bulunan Safinaz Ayten'i (72) evine girip öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Usta (35), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme ve nitelikli yağma' suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Usta Eskişehir Olaylar Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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