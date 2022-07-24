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Eskişehir'de karısını öldüren kişi intihar etti

AA - Deniz Açık - Güncel
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Eskişehir'de karısını öldüren kişi intihar etti

Eskişehir'de karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Eskişehir'de karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Sarısungur Mahallesi'nde Güllü Sülük (40) ile eşi Ramazan Sülük (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ramazan Sülük (43), tartışma sırasında yanındaki ruhsatsız tabancayla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Sülük çiftinin cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Otopsiden sonra Ramazan Sülük'ün yakınları tarafından alınan cenazesi, Emek Mahallesi Safa Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Güllü Sülük'ün cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderilecek.

Sülük çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

AA / Deniz Açık - Güncel

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