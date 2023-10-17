Eskişehir'de kardeşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Eskişehir'de tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Özgür Kerman hazır bulundu. Duruşmada sanığın kardeşi Koray Kerman müşteki olarak yer aldı.

Müşteki Koray Kerman, maktul ile sanığın kardeşleri olduğu için şikayetçi olmadığını ifade etti.

Tutuklu sanık Özgür Kerman, savunmasında kardeşinin üzerine geldiğini ve kendisini korumak istediğini anlattı.

Olayda hayatını kaybeden kardeşi ve babaları ile aynı evde yaşadıklarını kaydeden sanık Özgür Kerman, olay günü maktulün alkollü olduğunu, kendisinin de az miktarda alkol aldığını ifade etti.

Kardeşinin kendisine küfür ettiğini, tartışmanın bu nedenle çıktığını belirten sanık, "Maktul elinde 1 litrelik cam şişeyle üzerime koşarak geldi. Ben kendimi korumaya çalıştım. Aramızda itişme yaşandı. Salondaki masanın üzerinde babamın meyve kesmek için kullandığı bıçağı kendimi korumak amacıyla elime alıp rastgele savurdum. Bıçak darbeleri maktule değdi mi hatırlamıyorum. Ben geriye kaçtıkça o üzerime geliyordu. En son üzerime gelince elimde bıçak varken beraber yere yuvarlandık. Bu sırada bıçak maktule battı. Yoksa maktulü özellikle bıçaklamış değilim. Öldürmek ve yaralamak gibi bir kastım yoktu." savunmasını yaptı.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Özgür Kerman'ın "kardeşi kasten öldürmek" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre verip, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'ta geçen yıl 29 Eylül'de bir evde Ozan Kerman (41) ile ağabeyi Özgür Kerman (45) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyi tarafından bıçaklanan Ozan Kerman olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı Özgür Kerman tutuklanmıştı.