Eskişehir'de karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi tedavi edildi - Haberler

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Eskişehir'de karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi tedavi edildi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi tedavi edildi

Eskişehir'de, konakladıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 9 kişi, hastanede tedavi edildi.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, konakladıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 9 kişi, hastanede tedavi edildi.

Tepebaşı ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde mevsimlik işçi çadırlarında kalan Hülya Ö. (36) ile çocukları Nurperi (8), Yusuf (15), Gülseren (10), Hazal (9), Bahar (17), Resul (4), Birgül (12) ve Songül Ö. (14) rahatsızlandı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen anne ile çocukları, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Tepebaşı, işçi, Güncel, Haberler

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