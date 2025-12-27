Haberler

Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı, binaları ve bitkileri kapladı. Hava sıcaklıkları sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Trafik ekipleri sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 1 derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü.

Porsuk Çayı ve çevresinde kar güzel görüntüler oluşturdu.

Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Karayolları görevlileri ise tuzlama çalışması yaptı.

Kent merkezinin karla kaplı manzaraları dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
