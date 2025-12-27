Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 1 derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü.

Porsuk Çayı ve çevresinde kar güzel görüntüler oluşturdu.

Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Karayolları görevlileri ise tuzlama çalışması yaptı.

Kent merkezinin karla kaplı manzaraları dron ile görüntülendi.