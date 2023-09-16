Eskişehir'de Kanola Çiçekleriyle Sarıya Boyama Projesi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sivrihisar, Günyüzü ve Çifteler İlçelerini Kanola Çiçekleriyle Sarıya Boyuyoruz' projesi kapsamında çiftçilere kanola tohumu teslim edildi. Proje ile kanola üretiminin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin gelirinin artırılması hedefleniyor.

'Sivrihisar, Günyüzü ve Çifteler İlçelerini Kanola Çiçekleriyle Sarıya Boyuyoruz' projesi çerçevesinde temin edilen tohumlar, çiftçilere teslim edildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2022 yılında uygulanan Kanola Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi'nin devamı niteliğinde hazırlanan ve Bakanlığa sunulan 'Sivrihisar, Günyüzü ve Çifteler İlçelerini Kanola Çiçekleriyle Sarıya Boyuyoruz' projesi çerçevesinde Çifteler İlçesinde yüzde 75'i Bakanlık katkılı, yüzde 25'i ise çiftçi katkılı bütçe ile temin edilen kanola tohumu çiftçilere teslim edildi. Etkinlikte, Çifteler İlçesinde 325 dekar alana ekilmek üzere 13 çiftçiye kanola tohumu verildi. Bu proje ile Çiftelerde çiftçi nezdinde büyük bir rağbet gören kanola üretiminin daha da yükselmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Eskişehir'de özellikle su azlığının bulunduğu bölgelerde yağlık ayçiçeğine alternatif olması için projelendirilen kanola tohumu dağıtıldı. 2022 yılında Sivrihisar, Günyüzü, İnönü, Alpu ve Seyitgazi ilçelerinde 700 bin TL bütçe ile 7 bin 370 dekar alanda üretim yapılması hedeflenen projeden 119 çiftçi faydalandı. Ağustos ayında yapılan hasat sonucunda dekardan ortalama 400 kilogram verim elde edilirken, toplamda hasat edilen 2 bin 950 ton ürün karşılığında ortalama 11 bin TL, ton fiyat ile 32 milyon 500 bin TL gelir elde edildi.

Kanolanın kıraç alanlardaki getirisi, çiçeklenme döneminde arıcılık için önemli bir polen kaynağı olması sebebiyle 2023 yılı için çiftçilerden gelen talep sonucunda, Sivrihisar, Günyüzü ve Çifteler ilçelerinde uygulanmak üzere Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1 milyon 266 bin TL'lik proje hazırlanarak, Bakanlığa sunuldu ve proje uygun görülerek ödeneği aktarıldı. Yüzde 75'i Bakanlık katkısı, yüzde 25'i çiftçi katkısı şeklinde uygulanan proje ile temin edilen kanola tohumlarının, Çifteler topraklarına bereket katacağı öngörüldü. Çiftçiler, kanoladan en iyi verimi alabilmek ve kanolanın kış koşullarına iyi adapte olması için 15 Eylül tarihinden önce ekimin yapılması konusunda uyarıldı.

Etkinliğe, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Çiftler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Asuman Cansu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Çifteler Sulama Birliği Başkanı Murat Tuzlacıoğlu, Çifteler Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Murat Gökyeşil, Tekirdağ Önder Çiftçi Kooperatifi Temsilcisi Hakan Doğanuz, teknik personel ve çiftçiler katıldı. - ESKİŞEHİR