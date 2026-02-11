Haberler

Eskişehir'de kamyonun dorsesinde taşıdığı demirler düşerek bir otomobile saplandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, fren yapan bir kamyonun dorsesindeki inşaat demirleri, kırmızı ışıkta duran bir otomobilin arka camına girdi. Kazada otomobilde hasar oluştu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde fren yapan kamyonunun dorsesinde taşıdığı inşaat demirler, bir otomobilin arka camından içeri girdi.

Yenikent Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran bir kamyonda yüklü olan inşaat demirleri fren yaptığı sırada kayarak önündeki otomobilin arka camına saplandı.

Kaza nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
