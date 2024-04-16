Eskişehir'de Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Erdem (23) idaresindeki 06 EJA 308 plakalı motosiklet, Eskişehir-Ankara kara yolunun 70. kilometresinde aynı yöne seyreden H.A'nın kullandığı 11 TH 034 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen motosiklet sürücüsü Erdem'in cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kamyon sürücüsü H.A. ise ifadesi alınmak üzere Sivrihisar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.