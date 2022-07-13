Eskişehir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hasan Geren idaresindeki motosiklet, Yunus Emre Mahallesi yakınlarında Önder İpeker'in kullandığı 26 ADR 973 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Alpu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title