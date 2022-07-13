Eskişehir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Eskişehir'in Alpu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Eskişehir'in Alpu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Hasan Geren idaresindeki motosiklet, Yunus Emre Mahallesi yakınlarında Önder İpeker'in kullandığı 26 ADR 973 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Emrah Yaşar - Güncel Eskişehir Alpu Güncel Haberler

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