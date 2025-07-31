Eskişehir'de Kamyonet Servis Otobüsü ile Çarpıştı: 2 Yaralı

Eskişehir'de Kamyonet Servis Otobüsü ile Çarpıştı: 2 Yaralı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kamyonet servis otobüsüyle çarpışarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde servis otobüsüyle çarpışıp refüje devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Eskişehir-Ankara kara yolu 75. Yıl Mahallesi mevkisinde seyreden Y.E.G. yönetimindeki 26 AAT 058 plakalı kamyonetle, T.G. idaresindeki 26 S 0585 plakalı servis otobüsü çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet refüje devrildi. Ters dönerek duran kamyonetin sürücüsüyle aynı araçtaki H.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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