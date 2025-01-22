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Eskişehir'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, arızalanan otomobilini iterken kalp krizi geçiren 62 yaşındaki Tekin Koyuncu yaşamını yitirdi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Koyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde arızalanan otomobilini iterken kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokağı'nda arızalanan aracını itmeye çalışan Tekin Koyuncu (62), bu sırada kalp krizi geçirdi.

Koyuncu'nun yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülen Koyuncu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Koyuncu'nun cenazesi, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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